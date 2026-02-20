Московское УФНС подвело итоги работы за 2025 год

В Москве на расширенном заседание Коллегии УФНС России обсудили итоги работы Управления в 2025 году и определяли основные задачи на 2026 год. С основным докладом, в том числе о предотвращении теневой занятости, выступила руководитель столичного налогового управления Марина Третьякова.

В структуре налоговых доходов бюджета Москвы НДФЛ стабильно занимает половину. За 2025 год объем его поступлений достиг 2,4 трлн рублей, превысив уровень предыдущего года на 9%.

«Интенсивная работа налоговых органов по «обелению» доходов физических лиц, находит свое отражение в постоянном росте количества представленных деклараций, уведомлений и иных документов, сопряженных с возросшим функционалом администрирования НДФЛ. За прошедший год дополнительно привлечены к декларированию 29 тыс. граждан, получивших доходы от различных сделок с имуществом, доначислено более 2 млрд рублей», – отметила Третьякова.

На предыдущих заседаниях Коллегии неоднократно подробно рассматривали новые инициативы и результаты работы по предотвращению теневой занятости, которая на протяжении нескольких лет активно ведется Управлением в тесном сотрудничестве с заинтересованными ведомствами.

По словам Третьяковой, на профильных Комиссиях заслушали более 10 тыс. «низкозарплатных» организаций, попавших в зону риска. Более трети из них сообщили о повышении налоговой базы, увеличив перечисления в бюджет более чем на 3 млрд рублей, причем среди них почти 1,5 тыс. предприятий, использующих труд самозанятых граждан.

«Всего в ходе мероприятий контроля, направленных на борьбу с фиктивным трудоустройством, в 2025 году легализован труд 85 тыс. физических лиц, из которых более 7 тыс. являются иностранными гражданами», – подчеркнула руководитель столичного УФНС.

Также она рассказала, что эффект от проведенных в прошлом году контрольных мероприятий составил официальное подтверждение источников получения доходов у 64 тыс. трудоспособных, но якобы «неработающих» москвичей. Сумма бюджетных поступлений, исчисленных от легализованного дохода, превышает 9 млрд рублей.

«Учитывая социальную значимость проводимой работы, отработка данных в отношении лиц, не имеющих налоговой «истории», будет продолжена в полном объеме при активном взаимодействии со всеми заинтересованными контролирующими ведомствами», – сказала Марина Третьякова.