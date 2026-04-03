Московское УФАС признало рекламу ВТБ незаконной
Фото - © ФАС России/Медиасток.рф
Московское областное УФАС признало Банк ВТБ (ПАО) нарушившим закон из-за рекламной СМС без согласия получателя, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.
В управление поступила жалоба от физического лица на получение СМС с рекламой финансовых услуг. Заявитель указал, что не давал согласия на такие рассылки.
После проверки ведомство возбудило дело в отношении Банка ВТБ (ПАО) по признакам нарушения части 1 статьи 18 закона о рекламе. Речь идет о распространении рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента.
Комиссия Московского областного УФАС признала рекламу ненадлежащей и выдала банку обязательное предписание об устранении нарушения. Материалы дела переданы уполномоченному должностному лицу для решения вопроса о привлечении кредитной организации к административной ответственности по статье 14.3 КоАП РФ.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.