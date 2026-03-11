Московское УФАС признало рекламу «Гиперглобус» незаконной

Комиссия Московского областного УФАС признала ненадлежащей рекламу алкоголя в магазине ООО «Гиперглобус» и передала материалы для привлечения компании к ответственности, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В антимонопольный орган обратился покупатель с жалобой на распространение в магазине рекламы алкогольной продукции с признаками нарушения закона.

По итогам проверки управление возбудило дело в отношении ООО «Гиперглобус» по признакам нарушения пункта 6 части 1 статьи 21 и части 3 статьи 21 Закона о рекламе.

Комиссия Московского областного УФАС признала рекламу ненадлежащей и нарушающей требования законодательства. Материалы направлены уполномоченному должностному лицу для решения вопроса о привлечении компании к административной ответственности по статье 14.3 КоАП РФ.

