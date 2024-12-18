Московский регион лидирует по выплатам в рамках негосударственной пенсии

Лидерами по объему выплат по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО) и программе долгосрочных сбережений (ПДС) за 9 месяцев стали Подмосковье и столица (7,1 млрд рублей). Об этом сообщили РИАМО специалисты СберНПФ, выполнившие подсчеты после анализа данных Банка России.

В числе лидеров также Татарстан (1,7 млрд рублей), Ханты-Мансийский автономный округ (1,3 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленинградская область (1,3 млрд рублей).

Негосударственные пенсионные резервы

На конец III квартала 2024 года объем пенсионных резервов, сформированных по добровольным договорам с негосударственными пенсионными фондами (НПФ), достиг 2 трлн рублей. Это на 3,2% выше аналогичного показателя предыдущего квартала.

Программа долгосрочных сбережений

Основным фактором роста стало увеличение доходности инвестиций. Дополнительную поддержку тренду оказал интерес людей к программе долгосрочных сбережений (ПДС).

В июле–сентябре 2024 года участники ПДС вложили в нее 26,3 млрд рублей. По состоянию на 30 сентября 2024 года 1,3 млн россиян вступили в программу. За III квартал этот показатель вырос почти вдвое. Такую динамику задало продление софинансирования по ПДС с 3 до 10 лет. Эта мера не только увеличила максимальный объем доплаты до 360 000 рублей, но и сделала программу более выгодной для людей.

Выплаты по накопительной пенсии

Вырос интерес россиян и к «разморозке» средств накопительной пенсии с помощью программы долгосрочных сбережений. По статистике НПФ за 9 месяцев 2024 года, участники заявили к переводу в ПДС 36,5 млрд рублей средств накопительной пенсии. Этот показатель в июле–сентябре вырос на 49% квартал к кварталу.

По итогам 9 месяцев 2024 года пенсионные взносы по договорам НПО составили 116,6 млрд рублей. Сберегательные взносы вкладчиков по договорам долгосрочных сбережений за январь–сентябрь 2024 года достигли 37,6 млрд рублей, увеличившись в III квартале почти в два раза к результату предыдущего квартала.

За 9 месяцев 2024 года НПФ выплатили россиянам 133 млрд рублей, что на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из этой суммы 48,8 млрд рублей пришлось на договоры об обязательном пенсионном страховании (ОПС), а 84,2 млрд — на договоры негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) и программу долгосрочных сбережений (ПДС).

«Итоги работы негосударственных пенсионных фондов за июль–сентябрь 2024 года демонстрируют стабильность и надежность отрасли в условиях изменений, а также растущий интерес россиян к программе долгосрочных сбережений. Люди не только самостоятельно пополняют свои счета, но и переводят в программу свои средства накопительной пенсии. И это вполне разумный шаг, ведь средства накопительной пенсии в ПДС застрахованы более надежно», — прокомментировал генеральный директор СберНПФ Александр Зарецкий.

Он добавил, что, пока деньги остаются в системе обязательного пенсионного страхования, для них действует страховка от агентства по страхованию вкладов (АСВ). Однако включает такая страховка на этапе накоплений только сумму страховых взносов, а весь заработанный инвестиционный доход не защищен.

«В ПДС немного другие правила: АСВ на этапе накоплений застрахует не только 100% переведенных средств накопительной пенсии, но и весь заработанный на них инвестиционный доход. Но и это еще не все: отдельные гарантии есть на личные взносы и доход от их размещения на сумму до 2,8 млн рублей, а также для полученных доплат от государства и дохода от их размещения», — пояснил Зарецкий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал о дополнительной помощи пенсионерам.

«Вместе с тем у нас есть одинокие пенсионеры, и мы здесь ввели доплату к пенсии для того, чтобы оказать отдельное внимание, отдельную заботу тем, кому нужна помощь», — отметил Воробьев.