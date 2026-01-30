сегодня в 14:44

Московский областной фонд микрофинансирования выдал 97 льготных займов бизнесу в 2025 г

Московский областной фонд микрофинансирования предоставил предпринимателям Подмосковья 97 льготных займов по программе «Социальный бизнес» в 2025 году, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Общая сумма предоставленных займов по данной программе составила 129,7 млн рублей. Всего за 2025 год фонд выдал бизнесу региона 325 льготных займов.

Поддержку фонда могут получить субъекты малого и среднего предпринимательства, юридические лица и индивидуальные предприниматели. К приоритетным категориям относятся участники СВО, социальный бизнес и предприниматели из отдаленных территорий.

Подробная информация о программах фонда размещена на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.