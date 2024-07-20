сегодня в 18:29

Московский кредитный банк подал иск к Euroclear на 11,4 млрд рублей

В картотеке дел Арбитражного суда столицы есть карточка с информацией о том, что Московский кредитный банк (МКБ) подал иск к бельгийскому депозитарию Euroclear Bank на общую сумму в 11,448 млрд рублей, сообщает «Интерфакс» .

Суть претензий МКБ не раскрывается. Как третье лицо к данному делу привлечен Национальный расчетный депозитарий (НРД).

Банк по итогам первого квартала этого года занимал шестое место по величине активов в рэнкинге «Интерфакс-100».

На сегодняшний день в отечественных судах находится свыше 100 исков к Euroclear. Их подали компании, банки и частные инвесторы из-за блокировки активов.