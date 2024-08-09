Московские производители медизделий наращивают выпуск

Производители медицинских товаров из столицы каждый год выходят на новые рынки и увеличивают выпуск продукции. Они производят очки, протезы, перчатки, линзы и многое другое, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он напомнил, что на сегодняшний день в городе работает свыше 300 компаний, производящих медицинские технику, изделия и препараты.

«Предприятия на постоянной основе развиваются, наращивают выпуск продукции и расширяют рынки сбыта. Город, в свою очередь, предлагает им различные меры поддержки. Одна из них — офсетные контракты, они помогают в долгосрочной перспективе обеспечивать городские медорганизации необходимыми товарами», — отметил Гарбузов.

Компания «НанОптика», которая производит интраокулярные линзы, нарастила отгрузку продукции больше чем на 50% в первом полугодии текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого. Производитель разрабатывает и выпускает изделия, использующиеся в медцелях и имплантирующиеся для восстановления зрения пациентов.

«Наше предприятие активно развивается и внедряет передовые решения. Нам важно, чтобы российские учреждения были в полной мере снабжены отечественными и высококачественными изделиями. Так, мы выпускаем линзы из гидрофобного и гидрофильного акрила, которые уже импортозамещают иностранные аналоги. Они изготавливаются на высокотехнологичном оборудовании и соответствуют всем современным медицинским требованиям», — рассказал генеральный директор компании Денис Ключников.

Предприятие «Анком-Мед» в I квартале 2024 года на 61% увеличила производство медицинских перчаток в сравнении с результатами в прошлом году. Медизделия поставляют в больницы Москвы и области. Производитель выпускает продукцию с применением увлажняющего-регенерирующего внутреннего покрытия Алое вера по запатентованной технологии.

Столица поддержала компанию и помогла привлечь льготный инвесткредит на 150 млн рублей. Часть средств компенсировал московский Фонд поддержки промышленности. На эти средства предприятие приобрело производственную площадку площадью 1,5 тыс. кв. м.

Производитель оптики «Айкрафт» в I квартале текущего года по сравнению с равным периодом прошлого года нарастил на 13,6% выпуск очков. За март компания выпустила 50 тыс. изделий и установила личный рекорд.

В соответствии с поручением мэра столицы Сергея Собянина, в Москве развивают производства и повышают инвестпревликательность. В мегаполисе создали комфортные условия для развития крупных, средних и малых предприятий. Столичным предпринимателям доступны свыше 20 системных мер поддержки, включая субсидии и целевые займы. Работают и антикризисные инструменты.

Москва — город с развитым производством. В столице работают свыше 4,2 тыс. промкомпаний, на которых трудоустроены 725 тыс. человек. Каждый год в мегаполисе открываются около 100 малых и от 40 до 50 средних предприятий. Они выпускают различные товары, наращивают производства и внедряют инновации.