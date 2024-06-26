Московские производители электротехники увеличивают объемы выпуска

В электронной промышленности Москвы наблюдается устойчивый рост. Сегодня она является одной из наиболее активно развивающихся отраслей — объем выпуска электротехники в столице за последние 5 лет вырос в 7,1 раза, сообщил министр правительства города, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

На рынке предприятия укрепляются и за счет широкого набора эффективных инструментов городской поддержки.

Овчинский отметил, что в электротехнической промышленности города сейчас представлены 130 предприятий, на которых трудятся свыше 17 тыс. человек.

«Они выпускают коммуникационное оборудование, компьютеры, вычислительные машины, навигационные, радиолокационные приборы и многое другое. При активной поддержке города предприятия развиваются и не первый год демонстрируют устойчивый рост – по итогам 2023-го производство электрооборудования в Москве выросло более чем в 2 раза, а за последние пять лет – в 7,1 раза», – отметил Овчинский.

В 2023 году московская компания «РДВ Технолоджи», выпускающая вычислительную технику, почти удвоила производство продукции. Предприятие изготовило более 113 тыс. изделий, что на 86% больше показателей 2022 года. Компания произвела порядка 78 тыс. мониторов, свыше 18 тыс. моноблоков и более 10 тыс. системных блоков. В текущем году рост производства сохранился — по результатам I квартала показатель увеличился на 30%.

По словам вице-президента компании Сергея Акопова, предприятие предлагает импортозамещающие решения в различных отраслях российской экономики.

«Сегодня продукция компании имеет порядка 500 записей в Едином реестре Минпромторга. Мы расширяем собственное производство, улучшаем качество, выстраиваем сервис, работаем над новыми моделями устройств, создаем различные конфигурации реестровых продуктов для госзаказчиков и работаем над промышленным дизайном устройств. Также мы сотрудничаем с доверенными российскими разработчиками операционных систем, предлагаем готовые решения – программно-аппаратные комплексы, локализованные в РФ. И все это для того, чтобы микроэлектронная отрасль обрела второе дыхание, а страна – технологическую независимость», – сказал Акопов.

Производитель считывателей карт и устройств безналичной оплаты «Терминальные технологии» в прошлом году больше чем на 60% нарастил производство устройств, выпустив около 76,5 тыс. приборов. Компания разрабатывает и производит встраиваемые в вендинговые аппараты с напитками и едой POS-терминалы и валидаторы для городского транспорта. Устройства компании внесли в реестр Минпромторга РФ.

«Более 20 лет мы создаем уникальные технологии и разрабатываем новые платежные продукты. По итогам 2023 года мы увеличили выручку на 75%, а экспорт в дружественные страны – в 2 раза, что подтверждает высокую конкурентоспособность и международное признание наших валидаторов и POS-терминалов», – отметил генеральный директор группы компаний Игорь Сухоставский.

Столичный завод «Спецкабель» в 2023 году выпустил более 15 тыс. кабельных сборок, переходов и соединителей, которые используются во время производства беспилотников, космических аппаратов и самолетов.