Московские производители 3D-принтеров создают оборудование для всех отраслей

Столичные предприятия производят 3D-оборудование и комплектующие для реализации проектов в различных отраслях. Элементы, которые печатают принтеры, применяются в авиа- и машиностроении, стоматологии, протезировании, лабораторных исследованиях и различных сферах промышленности, сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

В Москве производители предоставляют полный цикл производства: от разработки и изготовления 3D-принтеров до создания порошковых материалов и оказания услуг в сфере 3D-печати.

«Сегодня продукция, производимая при помощи подобной техники, наиболее востребована в приборостроении, автомобильной, космической, нефтегазовой и авиационной отраслях, станкостроении, атомной промышленности и медицине. Кроме того, предприятия совершенствуют технологии производства и представляют новые комбинации состава композитов», — отметил Анатолий Гарбузов.

Так, бизнес-направление «Аддитивные технологии» топливного дивизиона «Росатома» является производителем первого и единственного в России крупногабаритного оборудования по технологии селективного лазерного плавления, благодаря чему возможно выращивать изделия из металлических порошков, нержавеющей стали, сплавов на основе никеля, титана алюминия и кобальта.

«Системный подход к внедрению аддитивных технологий в атомной отрасли позволил добиться существенных результатов во всей производственной цепочке, включая изготовление пластиковых и металлических 3D-принтеров, программного обеспечения, лазеров, материалов для 3D-печати и т. д. Решены задачи по обеспечению аддитивного производства „Росатома“ собственными разработками, что необходимо для устойчивости бизнеса и независимости от внешних поставщиков», — подчеркнул директор бизнес-направления «Аддитивные технологии» госкорпорации «Росатом» Илья Кавелашвили.

Из стратегических проектов стоит отметить возможность печати на промышленных 3D-принтерах фланца для электролизеров водорода. Разработка позволила сократить в 5 раз стоимость производства, а срок изготовления более чем в 18 раз, с восьми месяцев до 13 дней. Раньше его сваривали проволокой с содержанием дорогостоящего палладия из ряда деталей.

Кроме того, успешно прошло испытание печати антидебризного фильтра, в то время как ранее его собирали из 55 деталей на протяжении длительного периода времени. Уже в 2025 году запланирована печать полноценного нового фильтра с реакторными испытаниями.

На протяжении более чем 12 лет, столичное предприятие PICASO 3D разрабатывает профессиональные 3D-принтеры высокого качества.

Для печати элементов, используемых в авиационной промышленности, компания применяет композитные материалы с угле- и стеклонаполнением собственной разработки.

Важной разработкой стал новый материал — филамент с антибактериальным эффектом. На его поверхности не размножаются микробы, а микроорганизмы, попавшие на его поверхность, погибают в течение нескольких часов.

Наиболее популярной и востребованной услугой у столичных компаний, занимающихся 3D-печатью, становится «обратный инжиниринг». Суть технологии в том, что для получения копии существующего изделия, достаточно его отсканировать с помощью 3D-сканера и доработать в программе для дальнейшей печати.