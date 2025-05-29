Московские предприятия стали финалистами рейтинга быстрорастущих техкомпаний РФ

Три московских предприятия вошли в топ-10 крупных компаний рейтинга. Среди финалистов — производитель банкоматов «Банковские и финансовые системы» (резидент особой экономической зоны «Технополис Москва»), производитель косметики «Гельтек», разработчик и производитель телекоммуникационного оборудования «Т8».

«Москва делает ставку на развитие высокотехнологичных и инновационных производственных компаний в городе. Для этого в столице создана инфраструктура для промышленных предприятий, действует система мер поддержки, работает особая экономическая зона „Технополис Москва“, созданы отраслевые кластеры фармацевтики, фотоники и микроэлектроники, электромобилестроения, беспилотных авиационных систем», — уточнил Петраков.

Организаторы рейтинга отмечают тренд на взросление рынка. Пять лет назад в лидерах были малые стартапы. На сегодняшний день их доля сократилась, уступив место устойчивым средним и крупным игрокам, которые демонстрируют стабильное ускорение.

«Главный вызов сейчас — это активный рост. Вырос спрос, растет производство, штат. Частично мы были готовы к этому — заранее автоматизировали часть процессов, очень многое было оцифровано и так далее — поэтому мы выстояли и продолжаем работать в высоком темпе», — прокомментировал владелец косметической компании «Гельтек» Сергей Кирш.

Гендиректор компании «Т8» Владимир Трещиков заявил, что в городе готовят лучших профильных специалистов для технологической отрасли.

«Мы сотрудничаем с ведущими техническими вузами страны — МГУ, МФТИ, МТУСИ, МГТУ им. Н. Э. Баумана и другими. Десятки наших специалистов являются студентами, аспирантами и выпускниками этих вузов, что позволяет нам развивать инженерную школу и формировать будущее отрасли телекоммуникационного оборудования. Для нас большая честь войти в топ-10 крупных компаний по версии рейтинга „Техуспех“. Это признание многолетней научной и инженерной работы „Т8“ в области волоконной оптики, электроники и фотоники», — добавил Трещиков.

XIII ежегодный рейтинг «Техуспех» прошел при поддержке департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, компании «Иннопрактика» и Российской венчурной компании, входящей в структуру Российского фонда прямых инвестиций.