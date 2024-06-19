Московские компании начинают выпуск последних разработок для стройки

«Благодаря созданному инвестиционному климату и более чем 20 мерам поддержки столичные предприятия ежегодно наращивают темпы производства, в том числе товаров для строительства и ремонта. Например, за первые четыре месяца 2024 года на 63,3% выросло производство строительных металлических конструкций, на 29,5% сборных деревянных строительных конструкций, на 36% оборудования для фильтрования и очистки газов, на 74% оборудования и инструментов для пайки», — рассказал Овчинский.

«Ленточные пилы»

Производственная компания «Ленточные пилы» разработала новые пилы для резки «пакетом». Этот термин означает использование сразу нескольких режущих инструментов одновременно. Такой тип резки используют для распила нескольких металлических заготовок, сложенных вместе. Компания уже запустила специальную линейку и планирует произвести около тысячи единиц продукции до конца года.

«Наше предприятие ежегодно наращивает выпуск ленточных пил. Например, в 2023 году мы нарастили выпуск продукции на 70% по сравнению с 2022-м. Благодаря локализации в Москве мы оперативно поставляем продукцию на передовые промышленные предприятия. Кроме того, столичный инвестиционный климат поднимает спрос у заказчиков на решения от отечественных компаний», — подчеркнул генеральный директор производственной компании Юрий Шурин.

«Префаб Технологии»

Столичное предприятие «Префаб Технологии», специализирующаяся на производстве сантехнических кабин, разработало новое поколение модулей с улучшенной системой подачи воды. Новинка представляет собой ванную комнату в сборе со стенами, отделкой и сантехникой.

Она будет устанавливаться целиком в строящиеся здания, тем самым ускоряя процесс постройки. Предприятие уже изготовило первую опытно-промышленную партию в количестве 80 штук и планируют запустить их в производство на постоянной основе.

«АК ТЕХМАШ»

Другая столичная компания, «ПК ТЕХМАШ», разработала и запустила в производство системы водоочистки на основе новой запатентованной безреагентной технологии для коммунальных и промышленных целей. Системы работают в автоматическом режиме, не требуют постоянного присутствия человека, контролируются дистанционно, не требуют добавления солей или других компонентов, сменных фильтров. Поступающая вода полностью дезинфицируется, очищается от железа и других металлов, органических примесей, мутности, осадка или цветного окраса.

«Разработка не просто очищает, она может превратить грязную и непригодную жидкость в питьевую воду. Весь процесс происходит по специальной запатентованной технологии, которая и позволяет добиваться такого результата. Подобные устройства можно устанавливать для жилых и промышленных объектов, в том или ином случае система очистит воду для любых целей. Мы планируем произвести до конца года не менее 50 таких систем, каждая из которых обеспечит чистой голубой водой поселок, городской район или промышленное предприятие», — уточнил технический директор компании Павел Воропаев.

По поручению мэра Москвы в городе реализуется комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности столицы для отечественных промышленников и развитие производства. В городе созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Московские предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например, целевыми займами и субсидиями. Разработан также ряд антикризисных инструментов.

Москва — город с развитым производством. В столице работает более 4,2 тысячи промышленных компаний, на которых трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят разнообразные товары, активно внедряют инновации и увеличивают объемы выпуска продукции.