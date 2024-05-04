Московские экспортеры провели более 360 бизнес-встреч с иностранными инвесторами

За I квартал 2024 года столичные производители при поддержке центра «Моспром» участвовали в 3 бизнес-миссиях. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он отметил, что в рамках поставленной мэром Москвы Сергеем Собяниным задачи по системной поддержке столичной промышленности, особое внимание уделяется развитию экспортной деятельности.

«Участвовать в международных выставках и бизнес-миссиях, выходить на новые рынки сбыта и наращивать объемы поставок за рубеж городским предприятиям помогает центр поддержки экспорта „Моспром“. С начала 2024 года столичные производители провели уже более 360 встреч в рамках бизнес-миссий, — сказал Ликсутов.

Во время выездной бизнес-миссии в Дубае столичные производители продемонстрировали свою продукцию партнерам из Саудовской Аравии, Ирака и ОАЭ. Кроме того, в онлайн-формате прошли переговоры с потенциальными контрагентами из стран СНГ и Африки.

«Системы управления движением поездов, профессиональная косметика, медицинские изделия и продукты питания, сделанные в Москве, привлекли внимание зарубежных партнеров. На текущий момент рассматривается возможность регистрации столичной продукции на местных рынках», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Подведомственный департаменту инвестиционной и промышленной политики столицы центр «Моспром» занимается организацией для московских производителей более 20 бизнес-миссий в 2024 году. Экспортно ориентированные производители из столицы смогут продемонстрировать свою продукцию в Иране, Таиланде, Малайзии и других дружественных странах.

В рамках мероприятий нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», в том числе за счет оказанной центром «Моспром» поддержки, московские компании расширили экспортные потоки и нашли новых партнеров на рынках стран СНГ, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. С подробной информацией о направлениях поддержки, которую оказывает центр, можно ознакомиться по ссылке.

Также в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» работает цифровая платформа «Мой экспорт», предоставляющая поддержку предпринимателям. На платформе можно бесплатно получить консультацию экспертов, помощь в продвижении продукции на международных маркет-плейсах, аналитику, пройти онлайн-обучение и многое другое.