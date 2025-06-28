Московская область вошла в тройку лидеров по числу подростков-инвесторов

Число подростков-инвесторов в СберИнвестициях за второй квартал выросло в 6 раз – с 3 до 18 тысяч человек. Московская область вошла в тройку лидеров — на регион приходится 12% юных инвесторов, передает пресс-служба Сбера.

В объеме покупок подростков лидируют акции. Об этом в СберИнвестициях рассказали в преддверии Всемирного дня молодежи.

В целом за второй квартал доля акций в объеме покупок российских подростков за вычетом продаж выросла с 64 до 70%. В десятку самых популярных компаний входят — Сбер, Лукойл, X5, ВТБ, Роснефть, Газпром, ИнтерРАО, Яндекс, Аэрофлот, Татнефть.

На втором месте по популярности — корпоративные облигации с фиксированным купоном (13%). 7% объема покупок составляют фонды денежного рынка, а 6% — ОФЗ.

Активнее всех инвестируют подростки из Южного Федерального округа. Среди регионов лидирует Ростовская область, на нее приходится 16% подростков-инвесторов. Помимо Московской области также активно инвестируют ребята из Новосибирской, Свердловской, Нижегородской, Самарской областей и Санкт-Петербурга.

«Подростки не просто активно инвестируют, но и с интересом изучают обучающие курсы в приложении „СберИнвестиций“. Видим, что половина ребят уже прошли курсы до конца. А еще подростки с нами растут — 400 юных инвесторов достигли своего совершеннолетия и продолжают активно торговать. Они теперь могут инвестировать на сумму более 25 000 рублей и выстраивать инвестиционные стратегии, используя сложные инструменты», — уточнила руководитель брокерского бизнеса Сбера Аиша Кубезова.

СберИнвестиции запустили инвестиции для подростков с 14 лет в октябре 2024 года. Открыть счёт можно онлайн в приложении СберИнвестиции на Android или приложении Сбера на iOS или Android при наличии связи между подростком и родителем в приложении Сбера (если пока такой связи нет, установить её можно в любом офисе банка).