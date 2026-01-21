Московская область станет экспертным партнером форума «Госзаказ» в Сколково в мае 2026 года

Московская область получила статус экспертного партнера XXI Всероссийского форума-выставки «Госзаказ», который пройдет с 13 по 15 мая 2026 года в инновационном центре «Сколково», сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Регион участвует в форуме с момента его основания и регулярно демонстрирует эффективные цифровые решения и практики в сфере государственных и муниципальных закупок, а также земельно-имущественных торгов. Московская область вносит вклад в формирование отраслевой повестки и развитие контрактной системы.

Статус экспертного партнера позволит Подмосковью делиться успешным опытом на федеральном уровне. В форуме примут участие более 10 000 специалистов из 89 регионов России, свыше 200 экспонентов и более 200 спикеров.

Форум-выставка «Госзаказ» проводится по поручению правительства России и считается крупнейшей ежегодной площадкой по вопросам государственных закупок и контрактной системы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Подмосковье подпишет 45 соглашений. Абсолютное большинство заключенных на форуме соглашений обычно реализуется.

«Каждый, кто отвечает за (профильное — ред.) направление в Московской области, готовится к форуму для того, чтобы подытожить все то, о чем договорились. Подписываются соглашения — у нас их 45 в этом году на 300 миллиардов рублей. Но, что очень важно — я хочу это подчеркнуть, мы каждый год смотрим, какое количество из них реализуется», — сказал Воробьев.