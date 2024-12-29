Московская область стала лидером по маркировке рыбной продукции

Московская область стала одним из лидеров среди регионов России по количеству промаркированной рыбной продукции, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

С начала декабря в России началась обязательная маркировка консервов. Это необходимо для борьбы с фальсификацией и улучшения качества продукции.

В Московской области зарегистрировано 12 предприятий, занимающихся производством рыбных консервов, где ввели в оборот 1.2 млн килограмм продукции. Кроме Подмосковья, успешные результаты внедрения системы маркировки «Честный знак» также продемонстрировали Приморский край, Калининградская область, Рязанская область, Владимирская область и Санкт-Петербург.

В ведомстве отметили, что внедрение системы маркировки положительно влияет на развитие российских производителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о внимательном отношении ко всем представителям бизнеса и экономической сферы в сложных условиях.

«Мы понимаем, что сегодня и для малого, и для среднего бизнеса существует масса вызовов, их и всегда хватало. Сегодня все, что касается ограничений, где-то это логистика, где-то — дорогие деньги, мы должны быть очень внимательны к тем, кто занимается бизнесом и экономической деятельностью. Мы стараемся их сопровождать, обеспечивать реализацию их замыслов и получение конечного продукта», — заявил Воробьев.