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Мосбиржа: торги на срочном рынке возобновят с 16:50

Торги на срочном рынке Московской биржи вновь стартуют в 16:50 после приостановки, сообщается на сайте торговой площадки.

Пауза в биржевых торгах на срочном рынке длилась с 16:18. С 16:32 система стала готова снимать заявки и подключать участников.

Мосбиржа пояснила, что на сервере предварительной проверки рисков произошла аппаратная ошибка, из-за этого торги на срочном рынке пришлось приостановить. Чтобы устранить ошибку, торговая площадка перешла на резервное оборудование.

При этом торги на остальных рынках Московской биржи — фондовом, валютном, денежном и драгметаллов — идут штатно.