Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке

сегодня в 11:20

Утром 13 сентября Мосбиржа официально приостановила торги на фондовом рынке с 10:12 по московскому времени, об этом сообщается на сайте площадки .

«Торги на Фондовом рынке приостановлены с 10:12 мск 13.09.2025», — говорится в сообщении.

С чем именно связана приостановка торгов, не уточняется.

О том, когда на фондовом рынке возобновится торговля, станет известно позднее.

Клиенты Мосбиржи могут задать интересующие вопросы по телефону: +7 (495) 232-3363.

