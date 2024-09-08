Мосбиржа планирует запустить фьючерс на какао этой осенью
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В планах Московской текущей осенью запустить торговлю расчетным фьючерсным контрактом на какао, которое торгуется на иностранных биржах, пишут «Ведомости».
Фьючерс отражает динамику мировых цен рынка какао, то есть это стоимость его физической поставки из Африки, Азии, Центральной и Южной Америки в любой из пяти портов в Штатах.
Контракт будет исполнен в марте, мае, июле, сентябре и декабре. Минимальный лот — 10 кг. Стартовая сумма контракта — порядка 7 тыс. рублей. Гарантийное обеспечение составляет 20%.
Как рассказала управляющий директор рынка деривативов биржи Мария Патрикеева, на Мосбирже отмечается изменение портфеля клиента. Так, самыми популярными по числу активных клиентов в конце лета стали инструменты товарного рынка — природный газ, нефть и золото. Затем идут валютные инструменты. Еще есть значительный интерес к товарным инструментам.
Она объяснила, что сейчас инвесторы хотят использовать фьючерсы и опционы как средства для хеджирования рисков и получения прибыли от ценовых колебаний товара.
По словам Патрикеевой, сегодня у биржи в работе находится порядка 20 новых инструментов.