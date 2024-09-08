Мосбиржа планирует запустить фьючерс на какао этой осенью

В планах Московской текущей осенью запустить торговлю расчетным фьючерсным контрактом на какао, которое торгуется на иностранных биржах, пишут «Ведомости» .

Фьючерс отражает динамику мировых цен рынка какао, то есть это стоимость его физической поставки из Африки, Азии, Центральной и Южной Америки в любой из пяти портов в Штатах.

Контракт будет исполнен в марте, мае, июле, сентябре и декабре. Минимальный лот — 10 кг. Стартовая сумма контракта — порядка 7 тыс. рублей. Гарантийное обеспечение составляет 20%.

Как рассказала управляющий директор рынка деривативов биржи Мария Патрикеева, на Мосбирже отмечается изменение портфеля клиента. Так, самыми популярными по числу активных клиентов в конце лета стали инструменты товарного рынка — природный газ, нефть и золото. Затем идут валютные инструменты. Еще есть значительный интерес к товарным инструментам.

Она объяснила, что сейчас инвесторы хотят использовать фьючерсы и опционы как средства для хеджирования рисков и получения прибыли от ценовых колебаний товара.

По словам Патрикеевой, сегодня у биржи в работе находится порядка 20 новых инструментов.