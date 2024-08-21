Moody’s заявило о работе в ЕС 46 тысяч компаний с российским участием

По состоянию на июль 2024 года в странах ЕС работали 46 тысяч компаний, которые более чем на 40% принадлежат российским гражданам, большинство из этих компаний находится в Чехии, Болгарии, Германии, Латвии и Италии, сообщает РБК со ссылкой на Moody’s.

Речь идет о компаниях, которые более чем на 40% принадлежат прямо или косвенно российским юридическим или физическим лицам, в том числе у которых есть второе гражданство, помимо РФ.

Самое большое количество таких компаний зарегистрировано в Чехии — 12,4 тысячи компаний, затем идет Болгария с 9,5 тысячи компаний и замыкает тройку лидеров Германия, где таких компаний насчитывается 4,2 тысячи.

По данным рейтингового агентства, компании с российским участием должны придерживаться новых требований и предоставлять подробные отчеты по движению средств по операциям россиян. Компании обязаны уведомлять компетентные органы о транзакциях на сумму свыше 100 тысяч евро из стран Евросоюза на другие территории.