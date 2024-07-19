Монетизацию открыли для российских Telegram-каналов

сегодня в 16:58

50% доходов с рекламы в мессенджере будут выплачивать с помощью внутренней валюты — Telegram Stars.

Вывод средств станет возможет через независимую площадку Fragment.

Монетизацию можно подключить во вкладке «Статистика». Если на устройстве пользователя такого раздела еще нет, то необходимо обновить приложение.

Ранее создатель Telegram Павел Дуров сообщил, что мессенджер продолжит расширяться ускоренными темпами. С этой целью были выпущены облигации на сумму 330 млн долларов.