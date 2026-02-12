Молодые предприниматели Подмосковья могут подать заявки на конкурс «Создай НАШЕ»

Федеральный конкурс «Создай НАШЕ» для молодых предпринимателей в возрасте от 14 до 35 лет стартовал в Подмосковье, заявки принимаются до 10 марта 2026 года, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Агентство стратегических инициатив, корпорация МСП и фонд «Молодежная предпринимательская инициатива» объявили о начале ежегодного федерального конкурса молодежного предпринимательства «Создай НАШЕ». К участию приглашаются молодые люди от 14 до 35 лет.

В 2026 году количество победителей увеличено до 100 человек. Каждый из них получит по 1 миллиону рублей на развитие собственного бизнеса, а также возможность пройти специальную акселерационную программу корпорации МСП.

Конкурс проводится по двум направлениям: «Молодежь без бизнеса» и «Бизнес до трех лет». После подачи заявки на платформе МСП.РФ участники смогут пройти бесплатное обучение по основам предпринимательства и подготовить проект по открытию или масштабированию бизнеса. Имена победителей объявят в мае на Форуме молодых предпринимателей «Создай НАШЕ» в Москве.

Подробная информация и форма для подачи заявки размещены на сайте.

Конкурс реализуется в рамках федерального проекта по поддержке молодежного предпринимательства и развитию индивидуальной инициативы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что тема экономического развития и привлечения резидентов всегда была очень важной для Московской области. Он добавил, что текущая макроэкономическая ситуация позволяет властям очень внимательно сопровождать и малый, и средний бизнес, поддерживать крупные предприятия.

«Вообще, тема экономического развития, привлечения резидентов крайне важна была для нас всегда. Понятно, что и в 2014 году, и, особенно, после 2022 все компании, вся финансовая система испытывают очень серьезную нагрузку и различные ограничения», — отметил Воробьев.