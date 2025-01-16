Модернизация предприятия Воскресенска дала 14% прироста объемов производства

Ключевым элементом стало обновление линии по производству пазогребневых плит — востребованного строительного материала, используемого для возведения внутренних перегородок и облицовки стен.

«Была установлена дополнительная формовочная машина и одно сушило (печь для высушивания стержней, форм и материалов). В совокупности эта модернизация нам дает 14% прироста объемов производства. Сейчас линия может выпускать 350 тысяч квадратных метров в месяц. Также благодаря данной модернизации мы увеличили количество рабочих мест на 17 штатных единиц», — рассказал управляющий директор предприятия Виталий Абзалимов.

Значительные улучшения коснулись и производства сухих строительных смесей, где оптимизация процесса упаковки стала ключевым фактором повышения эффективности. Модернизация включала в себя введение раздельных потоков для гипсовых и цементных смесей. Это разделение привело к значительному сокращению времени на погрузочно-разгрузочные работы.

«Для каждого продукта предусмотрено определенное хранение: цементные смеси это крытое хранение, а гипсовые — уличное. Благодаря обновлению мы разделили потоки с двух линий, тем самым сократили логистическое плечо для мест постановки каждого вида готовой продукции. Погрузчики не мешаются друг другу, и постановка продукции на склад происходит значительно быстрее. Данная оптимизация процесса дает и увеличение производительности линии в целом, так как это являлось узким местом на линии», — подчеркнул директор.

В планах компании — дальнейшее расширение производственных мощностей и разработка новых видов продукции, что подтверждает нацеленность компании на динамичное развитие и удовлетворение растущего спроса на качественные строительные материалы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.