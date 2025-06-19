Мобильный оператор Т2 повысит доступность сотовой связи для жителей Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор Т2 Антон Годовиков подписали на ПМЭФ соглашение о развитии телекоммуникационной инфраструктуры. Мобильный оператор будет содействовать повышению доступности мобильной связи на базе инновационных технологий и стандартов связи в регионе, а также внедрять новые цифровые сервисы. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

«Сейчас очень многие процессы и в деловой сфере, и в повседневной жизни зависят от мобильной связи, в том числе государственные услуги, которые жители получают в режиме онлайн, через приложения в смартфоне. Поэтому наша задача — обеспечивать доступность и надежность связи как в мегаполисах, так и в отдаленных территориях. Учитывая рост числа жителей Подмосковья, мы особенно заинтересованы в качественной инфраструктуре, широком покрытии, современных стандартах услуг. У нашего партнера Т2 большие планы по внедрению новых цифровых сервисов, участию в строительстве сетей. Компания развернула технологию VoLTE, что позволяет совершать звонки через беспроводные сети 4G. Это важно для людей, чтобы оставаться на связи в любой точке страны и за границей», — заявил Воробьев.

Подмосковье и Т2 также намерены плотно сотрудничать в работе по цифровизации региона — реализовывать госпрограммы, национальные, федеральные и региональные проекты, в которых будут использованы сети связи.

«Московская область — стратегически важный регион для Т2. Мы фиксируем ежегодный прирост трафика в области на 20%, это требует системной работы по развитию сети и внедрению лучших технологических решений. Наши специалисты прилагают большие усилия для того, чтобы жители Подмосковья, привыкшие к высокому качеству сервиса, могли пользоваться услугами Т2 в любой точке региона, включая спальные районы и дачные поселки. Доступная мобильная связь — основа цифровизации, и я уверен, что подписание меморандума с правительством Московской области расширит зоны нашего взаимодействия и поспособствует активной инвестиционной деятельности в регионе», — подчеркнул Годовиков.

Т2 (ООО «Т2 Мобайл») функционирует в России с 2003 года. Компания предоставляет услуги в 70 регионах страны и предлагает инфраструктуру для создания виртуальных операторов на основе «фабрики MVNO». По итогам 2024 года абонентская база оператора достигла около 50 миллионов клиентов (включая MVNO «Ростелекома»), на сети Т2 работают более 25 виртуальных операторов.

Компания активно применяет инновационные методы, обновляет техническую инфраструктуру и развивает свою сеть. В прошлом году Т2 установила рекорд, построив 36 тысяч новых базовых станций, и всего за 3 месяца внедрила технологию VoLTE во всех регионах своего присутствия.

ПМЭФ — это одно из самых масштабных мировых событий. За прошедшие годы форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В этом году мероприятие проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня.