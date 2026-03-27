Мясокомбинат в Клину протестировал цифровую маркировку

Мясокомбинат «Клинский» в Подмосковье завершил пилотный проект по внедрению системы «Честный знак» перед обязательным введением маркировки мясной продукции в 2026 году. Предприятие протестировало оборудование и бизнес-процессы и подтвердило готовность к новым требованиям, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Мясокомбинат Клинский», входящий в агропромышленную группу «ПРОДО», подвел итоги экспериментального этапа по тестированию цифровой маркировки. На производстве опробовали различные способы нанесения кодов Data Matrix на упаковку. Оборудование корректно считывает цифровые идентификаторы, а конвейерные линии автоматически отбраковывают продукцию с ошибками в маркировке. Данные о кодах передаются в государственную систему мониторинга в штатном режиме.

«Главным результатом эксперимента стало глубокое понимание принципов работы системы. Мы получили практический опыт — от нанесения кода до передачи данных, а сотрудники увидели оборудование в работе и смогли оперативно задать вопросы», — отметили на предприятии.

Полученный опыт лег в основу подготовки к полномасштабному внедрению маркировки. Пилотный проект позволил заранее выявить технические и организационные задачи и выработать решения.

В министерстве напомнили, что с 1 августа 2026 года маркировка «Честный знак» станет обязательной для копченостей и мясных деликатесов, а с 1 октября — для всех колбасных изделий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что широкая цифровая трансформация должна пронизывать каждую отрасль, войти в жизнь каждого человека и каждой семьи.

По его словам, в рамках нацпрограммы при поддержке и сопровождении Минцифры была проделана очень заметная большая работа и регионами, и правительством.