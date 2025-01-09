Мясокомбинат «Клинский» планирует выйти на рынки 6 стран мира в 2025 году

В нынешнем году мясокомбинат «Клинский» планирует вывести свою продукцию на рынки шести стран мира: Вьетнама, Монголии, Киргизии, Узбекистана, Грузии и Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа Клин.

По словам начальника отдела экспортных продаж Группы компаний «Продо» Алексея Сотскова, уже сейчас «Мясокомбинат Клинский» и «Омский бекон» поставляют продукцию в страны ЕАЭС: Казахстан, Армению и Азербайджан.

В 2025 году компания рассчитывает увеличить вывоз колбасной продукции и мясных деликатесов. Планируется нарастить объем отгрузок в натуральном выражении в три раза за счет развития поставок и выхода на новые рынки.

«В 2025 году планируем увеличить экспорт и открыть новые направления, например такие страны, как Вьетнам, Монголия, Киргизия, Узбекистан, Грузия и Абхазия. Также планируется выход на рынок Китая, однако это требует более сложных и многоуровневых согласований. Китай — интересный рынок, особенно для поставок товаров глубокой переработки», — рассказал Алексей Сотсков.

В компании отметили, что основным вызовом при развитии экспорта станут предпочтения покупателей в других странах, которые зачастую сильно отличаются от вкусов россиян, а также высокая конкуренция на полке уже не только с местными производителями, но и с другими российскими компаниями.

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