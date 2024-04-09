Мишустин заявил, что экономика России уверенно развивается

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что российская экономика продолжает переживать активный рост и развитие. По словам председателя правительства, в январе 2024 года ВВП страны вырос практически на 5%, а в феврале — на 7,7%, сообщает газета «Известия» .

Мишустин также обратил внимание, что в последний зимний месяц рост промышленного сектора увеличился на 8,5%. По словам премьера, оборот розничной торговли в январе также вырос на 9%, в феврале — более чем на 12%.

«Локомотивом, как и в 2023 году, остается обработка, что очень важно, обрабатывающая промышленность растет у нас рекордными темпами. Во втором месяце года она выросла на 13,5%», — сказал Мишустин, назвав это лучшим помесячным показателем за несколько последних лет.

В России также фиксируется рост потребительской активности, добавил глава кабинета министров.