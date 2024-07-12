Мишустин: темпы роста экономики России выше прогнозов

Глава правительства рассказал, что за 5 месяцев 2024 года ВВП увеличился на 5% к аналогичному периоду прошлого года, несмотря на санкции и другие попытки Запада повлиять на экономику страны.

«Это существенно выше прогнозов, вопреки всем попыткам извне нам помешать», — отметил Мишустин.

Он добавил, что обрабатывающая промышленность выросла почти на 9% в период с января по май. Кроме того, высокие темпы роста демонстрирует машиностроение.

По итогам I квартала инвестиции увеличились почти на 15% в основном благодаря машинам, оборудованию и вложениям в объекты интеллектуальной собственности. Также отмечается высокая потребительская активность за счет роста доходов граждан.

Мишустин призвал активнее заниматься вопросами урегулирования инфляции, которая на 1 июля составила 4,5%. Он подчеркнул важность постоянного мониторинга макроэкономической ситуации и взаимодействия с ЦБ по этому вопросу.