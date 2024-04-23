Мишустин спрогнозировал ежегодный рост ВВП России на 2,3-2,4%
Фото - © РИА Новости, Александр Астафьев
Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил на совещании о параметрах прогноза социально-экономического развития на 2025 год и плановый период до 2027 года. По словам главы кабинета министров, базовый вариант экономического прогноза предполагает, что в ближайшие три года рост ВВП страны составит 2,3-2,4%, сообщает газета «Известия».
Мишустин отметил, что экономический сектор России уверенно адаптируется к внешним вызовам. Отечественная экономика также меняется, акцентируя внимание на своих национальных приоритетах, добавил премьер.
«Разработанный базовый вариант прогноза предполагает, что в следующие три года рост ВВП составит порядка 2,3% или 2,4% в год», — заявил Мишустин.
По словам председателя правительства, ежегодный рост внутреннего валового продукта (ВВП) обеспечится наращиванием спроса внутри России.