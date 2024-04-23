Мишустин спрогнозировал ежегодный рост ВВП России на 2,3-2,4%

Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил на совещании о параметрах прогноза социально-экономического развития на 2025 год и плановый период до 2027 года. По словам главы кабинета министров, базовый вариант экономического прогноза предполагает, что в ближайшие три года рост ВВП страны составит 2,3-2,4%, сообщает газета «Известия».