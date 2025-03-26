Мишустин рассказал, как будут индексироваться страховые пенсии с 2026 года

Мишустин: с 2026 года в РФ перейдут на двухэтапную индексацию страховых пенсий

Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что, начиная с 2026 года, в Российской Федерации запланирован переход к двухэтапной индексации страховых пенсий, сообщает «Царьград» .

Первый этап стартует 1 февраля, базируясь на уровне инфляции за предшествующий год, а второй — 1 апреля, с учетом роста поступлений в Социальный фонд.

Мишустин напомнил, что с начала 2025 года по распоряжению президента была возобновлена индексация страховых пенсий для работающих пенсионеров, затрагивающая не менее 7,5 миллионов человек.

«Далее в феврале была произведена доиндексация до уровня инфляции. А начиная с 2026 года, согласно закону, мы переходим на двухэтапную индексацию страховых пенсий: с 1 февраля в соответствии с инфляцией предыдущего года, а с 1 апреля — с учетом роста доходов Социального фонда», — объяснил он.

В дополнение к этому, с 2026 года предполагается внедрение семейной выплаты для семей с двумя и более детьми, где доход не превышает 1,5-кратный размер регионального прожиточного минимума на душу населения. Мишустин подчеркнул, что эта система поддержки будет постоянно модернизироваться, опираясь на финансовые возможности государства.