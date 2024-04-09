Мишустин перечислил условия для выведения российской экономики в топ-4 в мире

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что в течение шести лет у страны есть шанс попасть в мировой топ-4 по экономике, но для этого нужно соблюсти несколько условий. Об этом сообщает ТАСС .

Отечественная экономика к 2030 году может попасть в четверку крупнейших на планете, если произойдет форсирование притока инвестиций, трансформируется рынок труда, будет опережающее развитие инфраструктуры и реальный сектор покажет эффективность.

«К 2030 году Россия должна войти в четверку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. Нужно, конечно, действовать очень активно, сразу по нескольким направлениям», — заявил Мишустин на стратегической сессии «О развитии экономики предложения».

Глава кабмина считает, что России важно сформировать такую систему, которая позволит гибко проводить переподготовку кадров в соответствии с потребностями текущей экономической ситуации. В самое ближайшее время на стратегической сессии планируют рассмотреть и утвердить необходимые мероприятия, чтобы выполнить все задачи, поставленные президентом Владимиром Путиным.

Также в апреле в Москве состоялся ежегодный отчет правительства. Мишустин озвучил результаты работы в 2023 году.