Мировые цены на какао рекордно обвалились впервые за 65 лет

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Цена на какао на мировом рынке рухнула на 28% за неделю

Стоимость какао на мировом рынке снизилась на 28% за неделю. Это — самое стремительное падение цен на продукт за последние 65 лет, сообщает Агентство Бизнес Новостей со ссылкой на агентство Bloomberg.

Примечательно, что двумя неделями ранее цены на какао ушли в исторический максимум — 12 000 долларов за тонну. Резкий скачок стоимости был вызван нехваткой поставок из-за неурожаев в Западной Африке.

Судя по последним данным, стоимость какао на бирже в Нью-Йорке упала до 6,99 тысячи долларов за тонну. На бирже ICE (Лондон) продукт торговался по 7770 долларов за тонну.

Из-за резкого удешевления какао также рекордно уменьшилось число непогашенных контрактов на продукт в Нью-Йорке. Их количество достигло минимального значения за десятилетия.