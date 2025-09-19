Мировой закат: в Минфине рассказали о дальнейшей судьбе доллара и золота

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев на полях Московского финансового форума заявил, что преимущество доллара в мировой валюте больше не отражает сегодняшние реалии, параллельно идет активный рост интереса к золоту, сообщает RT .

«Наблюдаемый рост цен (на золото — ред.) — это еще не предел. Моя личная точка зрения: золото будет расти и дальше. <...> Помните, некоторое время назад мы заявили, что будем преимущественно закупать золото в Гохран? Так вот, мы придерживаемся этой стратегии и считаем, что она правильная. До сих пор она показала очень хорошие результаты», — сказал Моисеев.

По его словам, существуют очень разные прогнозы. Некоторые ученые говорят о ценах в 35 тысяч долларов за одну унцию, и тенденция связана с риторикой президента США Дональда Трампа: сегодня независимость центрального банка США от исполнительной власти подвергается ревизии.

При этом рынки алмазов и бриллиантов в России живут разной жизнью. Первые в большей степени ориентированы на зарубежные поставки, тогда как бриллиантовый сегмент в значительной степени зависит от импорта.

