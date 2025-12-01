Мировой рынок вооружений вырос до 679 млрд долларов

Совокупная выручка 100 крупнейших производителей оружия в 2024 году достигла рекордных $679 млрд, увеличившись на 5,9% по данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), сообщает «КоммерсантЪ» .

Основными драйверами роста стали конфликты на Украине и в секторе Газа, а также устойчивое увеличение оборонных бюджетов. Впервые с 2018 года все пять лидеров отрасли одновременно показали положительную динамику.

Две российские корпорации — «Ростех» и «Объединенная судостроительная корпорация» — вошедшие в топ-100, суммарно увеличили выручку на 23%, достигнув 31.2 млрд долларов. Европейский рынок в целом показал рост на 13% (151 млрд долларов), где чешская Czechoslovak Group продемонстрировала рекордный скачок доходов на 193%.

Американские производители сохранили лидерство с совокупной выручкой 334 млрд (+3.8%), причем 30 из 39 компаний США нарастили показатели.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.