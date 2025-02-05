Минусов больше, чем плюсов: эксперт назвал недостатки биржевых торгов в выходные

На первый взгляд, расширение биржевого торгового времени на выходные дни кажется решением, призванным сделать торговлю более удобной. Новости, которые выходят в субботу или воскресенье, могут отыгрываться в котировках ценных бумаг в моменте, а не откладываться до утренней сессии понедельника. Однако минусов у такой инициативы больше, чем плюсов, сообщил РИАМО директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle Руслан Спинка.

Такая инициатива со стороны торговых площадок — закономерный ответ политики некоторых брокерских компаний, которые в выходные дни дают своим клиентам возможность совершать сделки, сводя их напрямую, без посредничества бирж, отметил эксперт. Последними это воспринимается как посягательство на их профессиональную роль на фондовом рынке.

Регулятор, судя по дискуссиям, которые велись осенью 2024 года вокруг доклада «Универсализация или специализация? Роли участников на фондовом рынке», тоже занял достаточно однозначную позицию: биржи не должны иметь свои брокерские компании, а брокерские и управляющие компании — подменять собой биржи. При этом закрепления на законодательном уровне данное правило пока не нашло, поэтому биржи решили действовать самостоятельно, организовав торги выходного дня, объяснил Спинка.

«Однако, на мой взгляд, минусов у такой инициативы больше, чем плюсов», — заявил он.

Во-первых, это низкая ликвидность, поскольку активная торговля все же будет протекать в будние дни. Чем ниже ликвидность, тем выше вероятность резкого отклонения цены актива от справедливых рыночных значений.

На СПБ Бирже эту проблему решили купировать за счет узкого набора торгуемых эмитентов, их всего 15, а также введения границ ценовых колебаний. Причем границы введены достаточно жесткие, и стоимость ценных бумаг должна одновременно отвечать двум параметрам: ее сравнивают с ценой закрытия пятницы и ценой за 30 минут до окончания основной сессии пятницы. В первом случае диапазон отклонения +/- 1,5%, во втором — +/- 10%.

«Параметры Мосбиржи пока неизвестны, поскольку торги выходного дня планируется запустить только ближе к концу II квартала, думаю, что и там будет действовать определенный стабилизационный механизм, поскольку проблема низкой ликвидности очевидна», — констатирует эксперт.

Во-вторых, торги на фондовом рынке и так ведутся по 17 часов в сутки, если считать недавно вернувшуюся утреннюю сессию, основную и вечернюю. В масштабах огромной страны, чьи субъекты находятся в разных часовых поясах, такой длительный период работы вполне оправдан, поскольку не всем регионам удобно работать по московскому времени. И работа профучастников рынка сейчас строится на достаточно насыщенных торговых буднях, потом — двух выходных, за которые есть возможность восстановится.

Если последних не будет, то не только биржам придется привлекать к работе в субботу и воскресенье своих сотрудников, но и другим профучастникам. Это вполне может повлиять на комиссии, поскольку увеличит издержки, подчеркнул Спинка.

По его мнению, и тем, кто торгует на рынке профессионально, и розничным инвесторам станет сложнее психологически от осознания, что торговля не прекращается после пятничного закрытия вечерней сессии.

«С учетом того, что новостной поток в выходные ограничен, биржи вводят режим торговли в выходные дни с ограничениями и оговорками, это не способствует психологическому комфорту всех тех, кто торгует на фондовом рынке, встает вопрос о целесообразности данной инициативы. В странах, чья история биржевых торгов в разы длиннее нашей, тоже не раз рассматривали такую возможность, однако так и не ввели. Не потому, что это сложно сделать технически, а потому, что недостатков у такой торговли больше, чем преимуществ», — резюмировал Спинка.