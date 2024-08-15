Минсельхоз РФ предлагает выделить 931 млн рублей на компенсацию ущерба садоводам

Средства предоставят для поддержки и сохранения финансовой стабильности производителей фруктов и ягод. Учитывая софинансирование из региональных бюджетов, пострадавшим садоводам выделят не менее 1 млрд 105,7 млн рублей в этом году.

Также повысят целевые показатели по закладке многолетних насаждений в 2025–2027 годах для увеличения производства плодов и ягод. Площадь садов и ягодников вырастет до 25,5 тыс. га, в 2028–2030 годах планируется заложить еще порядка 19 тыс. га.

Ожидается, что к 2028 году производство фруктов и ягод нарастят до 2,2 млн тонн. Это повысит уровень самообеспеченности плодовых до 51%.

Ранее стало известно, что в результате майских заморозков потери урожая фруктов и ягод достигли 30-40%. В связи с этим эксперты ожидали рост цен не только на плодовые, но и на соки и вина.