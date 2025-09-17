Минпромторг подтвердил аккредитацию подмосковного индустриального парка «Есипово»

Государственный индустриальный парк (ГИП) «Есипово» в округе Солнечногорск подтвердил аккредитацию Минпромторга России. Тем самым федеральное ведомство подтвердило, что «Есипово» и его управляющая компания — АО «Корпорация развития Московской области» — соответствуют всем требованиям, предъявляемым к индустриальным паркам. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«Резидентами государственного индустриального парка «Есипово» являются более 20 компаний. Объем заявленных инвестиций в проекты резидентов на территории ГИП — 42 млрд рублей. Запуск всех проектов позволит создать на площадке 5 000 рабочих мест. Всего в Минпромторге аккредитовано 7 подмосковных индустриальных парков», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

При подтверждении аккредитации учитывались ключевые параметры площадки: инженерная и промышленная инфраструктура, транспортная доступность, комфортная среда и наличие полезной площади. Нахождение «Есипово» в реестре индустриальных парков, аккредитованных Минпромторгом России, позволит управляющей компании воспользоваться мерами господдержки, включая субсидии на развитие инфраструктуры промышленных площадок региона.

«Аккредитация «Есипово» в Минпромторге РФ подтверждает знак качества промышленной инфраструктуры на этой площадке, а значит — наши резиденты могут быть уверены в получении всех необходимых коммуникаций и услуг для реализации своих инвестпроектов», — подчеркнул и. о. генеральный директор Корпорации развития Московской области Егор Круглов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья стараются использовать различные меры поддержки резидентов. Они связаны не только со льготами, но и с взаимодействием, совместной работой, офсетными контрактами.

«Наши партнеры не просто запускают заводы, предприятия, они имеют амбиции по расширению, дальнейшей экспансии. Мы это, безусловно, поддерживаем», — подчеркнул губернатор.