Минпромторг и «Авито Спецтехника» укрепляют партнерство в сфере выпуска самоходных машин

19 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) министерство промышленности и торговли РФ и «Авито» подписали меморандум, направленный на поддержку и продвижение отечественных производителей самоходных машин, сообщает пресс-служба компании.

Документ закрепляет намерение сторон развивать сотрудничество в сфере цифровой трансформации рынка специализированной техники и укреплять позиции российских брендов внутри страны.

В рамках меморандума «Авито Спецтехника» намерено активно способствовать продвижению отечественных самоходных машин, включенных в реестр промышленной продукции. Платформа будет использовать свои цифровые возможности для информирования покупателей о характеристиках техники и мерах государственной поддержки, а также создаст специальные условия для продавцов, упростит размещение и продвижение объявлений.

Минпромторг РФ будет участвовать в совместных информационных кампаниях, направленных на стимулирование спроса на самоходные машины, а также способствовать выпуску аналитических материалов для участников рынка.

«Минпромторг России уже комплексно работает над поддержкой отрасли специализированного машиностроения, и мы продолжаем расширять этот инструментарий. В контексте цифровой трансформации рынка важно задействовать и те возможности, которые предлагают онлайн-платформы. Кооперация с „Авито“ будет дополнительно работать на „обеление“ рынка такой техники, повышение эффективности коммуникационной цепочки „производитель-потребитель“. Это важные элементы для поэтапного наращивания доли российской техники на нашем рынке», — отметил замглавы Минпромторга России Альберт Каримов.

Цель соглашения — поддержать отечественное производство, повысить конкурентоспособность и прозрачность отрасли с помощью объединения инициатив профильного министерства и цифровых возможностей одной из крупнейших онлайн-платформ РФ. Подписание меморандума — один из этапов донастройки системной работы с отраслью и стимулирования спроса на отечественную технику.

«Развитие отечественного производства самоходных машин — один из приоритетов промышленной политики государства. Мы уверены, что эффективное взаимодействие „Авито Спецтехники“ с Минпромторгом позволит расширить доступ производителей к конечным потребителям, повысить информированность общества о доступных мерах господдержки и укрепить доверие к отечественной технике. Для нас важно быть частью масштабных отраслевых инициатив, которые помогают бизнесу находить новых клиентов и развивать экспортный потенциал. Мы видим нашу роль в том, чтобы сделать процесс продвижения и покупки российской техники более простым, понятным и выгодным для всех участников рынка», — резюмировал директор направления «Спецтехника» в «Авито» Тимур Осипов.