Минприроды ограничило ввоз кондиционеров и холодильников в Россию

Продавцы электроники и бытовой техники предупредили о возможных проблемах с поставками в Россию кондиционеров и холодильников из-за новых требований Минприроды РФ к ввозу в страну продукции с хладагентами, сообщает РБК .

Теперь для поставок в РФ требуется разрешительный порядок не только для моновеществ, используемых в хладагентах, но и для смесей, где ранее не нужно было обязательное лицензирование.

«Если ранее 10% кондиционеров подпадало под лицензию, то после опубликования позиции Минприроды лицензию следует оформлять на 90% таких устройств», — пояснил представитель ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК).

Он уточнил, что так же дела обстоят и с рынком промышленного холодильного оборудования. Под ограничение попал фреон 410, который используется примерно в 50% данной продукции.

В РАТЭК считают, что введенные изменения без переходного периода, который нужен для подготовки бизнеса, повлечет значительные финансовые потери отечественных импортеров. Это будут дополнительные траты на оформление лицензии, хранение отправленных партий продукции на складах, упущенная выгода.