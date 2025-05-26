Министры финансов и энергетики РФ обсудят в Кузбассе угольный кризис

Силуанов и Цивилев обсудят в Кузбассе кризис в угольной промышленности

Глава Минфина Антона Силуанов, министр энергетики Сергей Цивилев и председатель правления РЖД Олег Белозеров намерены посетить Кемеровскую область для подготовки к совещанию по угольной отрасли в Москве. Они осмотрят предприятия и встретятся с руководством, чтобы обсудить финансовый кризис в отрасли, сообщает «Царьград» .

«Вопрос очень важный, поскольку конъюнктура на сегодня непростая, и логистика или вывоз за приемлемые цены — это то, что будет так или иначе определять возможности многих компаний», — прокомментировал ситуацию премьер-министр России Михаил Мишустин.

В мае правительство РФ утвердило программу по стабилизации угольной промышленности. Для экспортных перевозок угля на запад и юг страны утвердили скидку в размере 12,8%, разрабатываются меры по оздоровлению, санации и консервации сырья.

Сальдированный убыток угольных компания в 2024 году достиг 112,6 млрд рублей. Для сравнения: годом ранее прибыль составила 374,7 млрд рублей.