Министр Подмосковья Сергей Двойных встретился с председателем Мособлпотребсоюза

16 октября министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных провел деловую встречу с председателем Совета Московского областного союза потребительской кооперации, основным видом деятельность которой является торговля. Организации потребительской кооперации обеспечивают товарами около 3 тысяч сел и деревень в Московской области, это около 2 млн человек, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

«В рамках встречи обсудили вопросы организации торговли в сельской местности, а также пути их решения. У предпринимателей, которые обеспечивают продовольствием жителей сельских территорий, должна быть экономическая целесообразность. Договорились, что коллеги проанализируют статьи расходов, которые увеличились, чтобы мы предметно проработалиповышение компенсации затрат из бюджета. Однако необходим индивидуальный подход, поскольку затраты городских магазинов в локациях с высокой проходимостью отличаются от магазинов сельской местности», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отмечают, что регион ведет активную работу по комплексному развитию инфраструктуры сельских территорий. В том числе, важной составляющей является обеспечение продовольственной безопасности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.