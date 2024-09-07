Министр экономики Киргизии: платежи через страну идут, но по новому порядку

Министр экономики Киргизии Данияр Амангельдиев отметил, что новый порядок проведения платежей в стране ввели для обеспечения прозрачности финансовых потоков и снижения стоимости транзакции. Об этом сообщает РИА Новости .

Нацбанк республики ранее опубликовал постановление правления, по которому кредитным организациям страны в течение года запретили принимать к исполнению платежные поручения и иным образом проводить расчеты по контрактам, где предметом являются товары, работы и услуги, следующие из зарубежных государств или за границу без поставки на территорию Киргизии.

«Это сделано для упорядочения торговых потоков. Без реальной поставки — это упростит, окажет помощь нашим предпринимателям именно в проведении платежей», — пояснил министр.

Он добавил, что в этом случае у банков будет ясная картина: они смогут отсечь сомнительные операции.

Как рассказал Амангельдиев, в стране была создана специальная госкомпания, на нее возложили ответственность по обеспечению нормального проведения транзакций. Это прописано в правительственном постановлении.

По его словам, теперь финоперации будут дешевле, чем в банках.