Мининвест Подмосковья подписал соглашения почти на 81 млрд руб в рамках ПМЭФ

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области традиционно провело торжественную церемонию подписания соглашений о реализации инвестиционных проектов в регионе. В общей сложности подмосковный Мининвест подписал 13 соглашений, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«В этом году в ходе ПМЭФ-2025 Мининвест Московской области подписал 13 соглашений. Общий объем заявленных инвестиций в рамках соглашений составляет 80,9 млрд рублей. Проекты будут реализованы, например, в таких сферах, как медицина и фармацевтика, пищевая промышленность, производство авиационных компонентов и создание индустриальной инфраструктуры. В результате реализации инвестпроектов на территории Подмосковья будет создано более 6 800 рабочих мест», — отметила зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Так, было подписано трехстороннее соглашение о создании в округе Черноголовка фармацевтического производства, выпускающего препараты для лечения онкологических заболеваний. Его подписали Мининвест, ГК «ФармЭко» и Сбербанк. Инвестиции — 9 млрд рублей.

Еще одно соглашение о сотрудничестве в рамках реализации проекта по производству сухих молочных смесей — заменителей грудного молока — было подписано Мининвестом с Российским фондом прямых инвестиций и производителем молочной продукции «Мулти Милк». Проект будет реализован в Можайске. Объем планируемых инвестиций составит до 15 млрд рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все контракты, которые регион подписывает на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), находят отражение в различных производствах на территории области.

«Когда звучат эти большие цифры, всегда возникает у скептика <…> вопрос, насколько реальна их реализация? Вот каждый год мы подписываем контракты и видим, что 8 из 10 реализуются. То есть все, что подписываем громогласно здесь, соответственно находит подтверждение в заводе, фабрике, производстве тех или иных технологичных продуктов. Разных продуктов: и сельхоз-, и промышленных — в 80% случаев», — сказал Воробьев.