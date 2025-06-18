Мининвест Подмосковья подписал соглашение о сотрудничестве с ДОМ.РФ

Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области подписало соглашение о сотрудничестве с ДОМ.РФ в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Государственная корпорация будет предоставлять информацию подмосковному Мининвесту о находящихся в федеральной собственности земельных участках для реализации новых инвестиционных проектов в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

Соглашение подписали заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева и заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов.

«Мы достигли договоренностей о сотрудничестве и налаживании эффективного взаимодействия с госкомпанией. Планируется, что ДОМ.РФ будет предоставлять сведения об участках различных категорий, возможных к вовлечению в целях инвестиционной деятельности. Эта работа позволит расширить географию проектов и привлечь в регион еще больше новых инвесторов», — рассказала Екатерина Зиновьева.

На подмосковном инвестпортале будет размещено описание объектов и участков в федеральной собственности, находящихся в управлении ДОМ.РФ.

«Земля — значимый ресурс для любого начинания. Мы выявляем, вовлекаем в хозяйственный оборот и передаем инвесторам участки, которые подходят под реализацию различных проектов — от самых скромных до самых масштабных. Таким образом, ДОМ.РФ способствует улучшению социально-экономической ситуации и инвестиционного климата в регионах, развивает и «перезагружает» целые территории», — отметил Денис Филиппов.

Напомним, подобрать площадку для реализации инвестпроекта в Московской области можно на инвестиционной карте региона: https://invest.mosreg.ru/investor/map.

Инвесткарта создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что тема экономического развития и привлечения резидентов всегда была очень важной для Московской области. Он добавил, что текущая макроэкономическая ситуация позволяет властям очень внимательно сопровождать и малый, и средний бизнес, поддерживать крупные предприятия.

«Вообще, тема экономического развития, привлечения резидентов крайне важна была для нас всегда. Понятно, что и в 2014 году, и, особенно, после 2022 все компании, вся финансовая система испытывают очень серьезную нагрузку и различные ограничения», — отметил Воробьев.