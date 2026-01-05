Минимум пять китайских автокомпаний могут покинуть РФ в 2026 году

Автомобильные марки, которые продают до 5 тыс. машин в год, вынуждены будут уйти с авторынка РФ в этом году из-за убытков, сообщает Газета.ru .

«Бренды, которые продают более 5 тыс. автомобилей в год, не уйдут с российского рынка, а те, кто продает меньше 5 тыс. авто в год, могут уйти. В среднесрочной перспективе локализация производства — это единственный путь для китайских производителей, чтобы работать в России», — считает гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.

По его словам, ассортимент доступных моделей машин и ценовая политика брендов могут поменяться в 2026 году. Авторынок пройдет через трансформацию: часть моделей может временно пропасть, но в стране появятся новые предложения от тех заводов, которые смогли адаптироваться к изменившимся условиям.

Гендиректор «Автодома» уточнил, что из-за двух этапов увеличения утильсбора в РФ прогнозируется резкое уменьшение продаж гибридных автомобилей, включая Lixiang, Aito, Wey, Exlantix и Zeekr. Из-за указанного фактора еще резко вырастет цена популярных семейных моделей Hyundai Palisade, Kia Carnival, Hyundai Santa Fe, они поставлялись в страну по альтернативному импорту.

Как отметил директор розничных продаж автогруппы «Авилон» Илья Петров, сейчас для дилера работа с брендом машин становится экономически невыгодной, если продажи через него не превышают показателей 50–70 авто в месяц. В этом случае сложно окупать издержки на зарплату сотрудников, содержание шоу-рума и склада.

Он подчеркнул, что фактически убыточной работа становится, если продажи опускаются ниже 20–30 машин в месяц.

«В этом случае маржинального дохода уже не хватает для покрытия операционных затрат, и дилеры начинают отказываться от развития такого бренда», — сказал Петров.

В течение прошлого года у некоторых работающих в РФ автобрендов последовательно снижалось количество дилерских центров. По подсчетам аналитического агентства «Автостат», больше всего автосалонов за три квартала потеряла китайская Kaiyi (компания принадлежит Chery). Кроме того, сильное понижение этого показателя было у Dongfeng, Jetta, Xcite, Ora и Livan.

