Минимум на 5%: эксперт рассказал о подорожании шампанского с Нового года

Эксперт Соколов: в первый день 2025 года цены на игристое вырастут на 6 рублей

Директор Ассоциации производителей игристых вин России Алан Соколов заявил, что в 2025 году рост акциза на шампанское и игристые вина в России составит минимум 5%, сообщает «Абзац» .

«Дешевые вина по непонятным для нас причинам остались в основном в прежних ценах. Виноделы ссылаются на компенсацию акциза для производителей», — отметил Соколов.

По его словам, в первый день Нового года акциз на шампанское и игристые вина в РФ повысится на 6 рублей: минимальная отпускная цена за литр составит 125 рублей.

За год стоимость импортного шампанского в РФ выросла на 10-18%, а цены на игристое отечественное вино — максимум на 10%, также отметил эксперт.

Цена увеличивается по разным причинам: ослабление рубля относительно доллара, увеличение ввозной таможенной пошлины и общее подорожание перевозок, заключил специалист.