Мини-погрузчик и робот София: стенд Подмосковья начал работу на ПМЭФ-2025

Пообщаться с роботом Софией можно на стенде Подмосковья на ПМЭФ-2025

Стенд Московской области начал работу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025). Гости смогут поуправлять промышленным манипулятором и виртуальным мини-погрузчиком, а также пообщаться с роботом Софией, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Современные технологии

Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Уже традиционно основой концепции подмосковного стенда на форуме стали современные технологии, в том числе виртуальной реальности.

Например, гостям стенда предложат сыграть в интерактивную игру «НУ, ИНВЕСТИРУЙ!», напоминающую известный советский гаджет «НУ, ПОГОДИ!». Однако вместо волка — разработанный в Подмосковье промышленный робот-манипулятор с корзиной для «инвестиционных покупок».

Управлять им можно через джойстик. Цель — «поймать» товары и продукты региона, а на экране отображается их стоимость в рублях. Это демонстрация возможностей Московской области с помощью современных технологий.

В другой части экспозиции все желающие смогут увидеть симулятор мини-погрузчика. В отличие от реального у этого устройства вместо стекол — экраны, на которых транслируются изображения улиц Подмосковья. Управляя рычагами и педалями, посетители могут представить, как очищают от снега подмосковный двор.

Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Погрузчик является примером совместного проекта региона с «Яндекс Go для бизнеса». Решение «Яндекс Вектор», разработанное для водителей и пассажиров, помогает координировать работу техники и дворников, составлять детальные маршруты уборки и следить за процессом онлайн.

На сегодняшний день сервис «Яндекс Вектор» проходит тестирование в Балашихе, Люберцах, Королеве, Щелкове, Истре, а также Одинцовском и Ленинском городских округах. Сегодня к системе подключено 46 маршрутов, 35 сотрудников и 31 машина. При эффективности проекта его продолжат масштабировать на всю область и по стране.

Помимо этого, гостей подмосковного стенда встречает робот София. Это интеллектуальный голосовой помощник, созданный для бизнесменов и потенциальных инвесторов. На русском и китайском языках София предоставляет информацию о том, как начать бизнес в Московской области, какие меры поддержки доступны, где можно найти место для производства и многое другое.Чтобы получить ответ, достаточно задать вопрос, и робот сразу же предоставит необходимую информацию.

Онлайн-сервисы для бизнеса

Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Еще на стенде Подмосковья можно найти онлайн-сервисы для бизнеса. Они доступны на Инвестиционном портале Московской области. Среди них — интерактивная карта, которая поможет подобрать участок земли или помещение для реализации бизнес-идеи. Также есть калькулятор мер поддержки, помогающий определить подходящие меры для конкретного проекта.

Кроме того, на презентации будет представлен новый формат инфраструктуры для бизнеса «Все включено». На стенде установлен макет Государственного индустриального парка с готовой инженерной и транспортной инфраструктурой, производственными помещениями «Лайт индастриал», административно-деловыми зданиями, социальной инфраструктурой, зонами отдыха, спорта, парками, магазинами, кафе и многофункциональным центром. Посетители узнают о преимуществах работы на таких площадках. В Подмосковье сейчас в реализации 8 подобных парков.

На стенде Московской области представлены и интерактивные дисплеи, которые показывают не только достопримечательности региона, но и его инвестиционные возможности. На экранах можно узнать о промышленных и сельскохозяйственных успехах региона, экспортных перспективах, Центре содействия строительству, системе обратной связи с предпринимателями «ЦУР бизнес», поддержке инвесторов и многом другом.

Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал ПМЭФ большим событием, на котором подводят промежуточные результаты достижений.

«Вы знаете, что это всегда важное событие, когда каждый регион и вся наша страна подводят определенные итоги — промежуточные результаты достижений, наработок, контрактов. Это касается как экономической, так и социальной работы, которую мы ведем в рамках идеологии национальных проектов президента (РФ Владимира Путина — ред.), в рамках идеологии президента», — сказал Воробьев.