Минфин США заявил о росте российского портфеля гособлигаций до 28 млн долларов

По данным американского Минфина, российский портфель гособлигаций США за октябрь вырос до 28 млн долларов с уровня сентября в 25 млн долларов, сообщает РИА Новости .

Ведомство представило статистику за октябрь. В документах говорится, что портфель РФ теперь состоит из 24 млн долларов в долгосрочных бумагах и 4 млн долларов — в краткосрочных. В первом осеннем месяце он был 22 и 3 млн долларов соответственно.

Лидером списка крупнейших держателей госдолга Штатов является Япония. Вложения этой страны за месяц уменьшились до 1,102 трлн долларов с 1,123 трлн в сентябре. На втором месте — КНР с 760,1 млрд долларов (772 млрд в сентябре).

Топ-3 замыкает Великобритания. Она тоже уменьшила объем облигаций на балансе — до 746 млрд с 764,4 млрд долларов.