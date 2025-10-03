Минфин РФ хочет ввести НДС для иностранных товаров на маркетплейсах

Для иностранных товаров, ввезенных в РФ и купленных россиянами через маркетплейсы, предложили ввести налог на добавленную стоимость (НДС). Такой законопроект Минфин выложил для общественного обсуждения 2 октября, сообщает « Парламентская газета ».

В соответствии с ним, в 2027 году размер НДС будет 5%, в 2028 году 10%, в 2029 году 15%. В 2030 году он вырастет до 20%.

Платить НДС придется зарубежным селлерам, а также отечественным маркетплейсам, которые продают товары из-за границы. Налог на добавленную стоимость введут против тех товаров, цена которых не больше норм, в пределах которых ввоз в Евразийский экономический союз проводится без уплаты таможенной пошлины.

Публичное обсуждение инициативы началось. Его будут проводить до 23 октября.

