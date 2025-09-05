Минфин назвал фондовый рынок лучшим способом долгосрочных вложений

Заместитель министра финансов России Иван Чебесков заявил, что фондовый рынок является наиболее выгодным инструментом для долгосрочных вложений, поскольку позволяет обогнать инфляцию и банковские ставки, сообщает kp.ru .

У россиян на счетах накопились рекордные суммы, и многие задумываются о наиболее выгодных способах инвестирования. Заместитель министра финансов России Иван Чебесков сообщил, что фондовый рынок становится оптимальным вариантом для долгосрочных вложений.

Чебесков пояснил, что министерство готовит новые стимулы и инструменты для инвестирования в акции. По его словам, фондовый рынок позволяет на длительном горизонте получать доход выше инфляции и ставок по депозитам.

«С точки зрения долгосрочных планов фондовый рынок — наилучший инструмент для вложения денег. Он дает возможность на длинных сроках обогнать инфляцию и ставки по депозитам», — рассказал Чебесков.

Он отметил, что высокие ставки по вкладам в последние годы приучили граждан зарабатывать на своих сбережениях, однако в будущем ставки будут снижаться. В такой ситуации фондовый рынок открывает больше возможностей для роста капитала. Чебесков добавил, что в этом году только банковские вклады принесут россиянам 8–9 трлн рублей, но все больше граждан ищут альтернативу традиционным депозитам и обращают внимание на биржевые инструменты. Часть средств, по его словам, также будет направлена в недвижимость.