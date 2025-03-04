Минфин может продлить указ о продаже валютной выручки экспортерами на год
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Министерство финансов России выступило с инициативой о пролонгации действующего распоряжения, касающегося валютного контроля. Согласно заявлению заместителя руководителя Минфина Алексея Моисеева, указ об обязательной продаже валютной выручки экспертами могут продлить еще на год, сообщает РБК.
Действующий президентский указ, регулирующий обязательное возвращение экспортной валютной прибыли, прекращает действие в конце апреля. Ведомство планирует внести корректировки в отдельные положения документа, сохранив при этом его ключевые принципы. В ходе реализации указа выявили препятствия, в частности, затруднения у компаний, попавших под санкционные ограничения.
Специалисты предлагают установить новый срок действия указа, продлив его на год — до конца апреля 2026 года. Это позволит сохранить механизм контроля над валютными операциями экспортеров и обеспечить стабильность валютного рынка в текущих экономических условиях.
Для компаний, ведущих одновременно импортную и экспортную деятельность, возникают сложности с корректным отражением таких двусторонних операций в системе учета.