Минфин может продлить указ о продаже валютной выручки экспортерами на год

Министерство финансов России выступило с инициативой о пролонгации действующего распоряжения, касающегося валютного контроля. Согласно заявлению заместителя руководителя Минфина Алексея Моисеева, указ об обязательной продаже валютной выручки экспертами могут продлить еще на год, сообщает РБК .

Действующий президентский указ, регулирующий обязательное возвращение экспортной валютной прибыли, прекращает действие в конце апреля. Ведомство планирует внести корректировки в отдельные положения документа, сохранив при этом его ключевые принципы. В ходе реализации указа выявили препятствия, в частности, затруднения у компаний, попавших под санкционные ограничения.

Специалисты предлагают установить новый срок действия указа, продлив его на год — до конца апреля 2026 года. Это позволит сохранить механизм контроля над валютными операциями экспортеров и обеспечить стабильность валютного рынка в текущих экономических условиях.

Для компаний, ведущих одновременно импортную и экспортную деятельность, возникают сложности с корректным отражением таких двусторонних операций в системе учета.